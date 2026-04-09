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धुर्वा सब-स्टेशन पर मिला PLFI का पर्चा, साथ में बंधा था कारतूस; इलाके में मचा हड़कंप

Apr 09, 2026 01:02 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा विद्युत सब स्टेशन में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह यहां प्रतिबंधित उग्रवादी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम का एक संदिग्ध लिफाफा बरामद हुआ।

धुर्वा सब-स्टेशन पर मिला PLFI का पर्चा, साथ में बंधा था कारतूस; इलाके में मचा हड़कंप

झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा विद्युत सब स्टेशन में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह यहां प्रतिबंधित उग्रवादी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के नाम का एक संदिग्ध लिफाफा बरामद हुआ। इस लिफाफे के साथ कारतूस बंधा होने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।

पुलिस सूत्रों से मिली मिली जानकारी के अनुसार, सुबह ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों की नजर सब स्टेशन परिसर में पड़े एक लावारिस लिफाफे पर पड़ी। जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में धुर्वा विद्युत सब स्टेशन, जरूरी सूचना, लाल सलाम लिखा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि लिफाफे के साथ एक कारतूस बंधा हुआ था, जिसे देखकर कर्मचारियों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया।

कारतूस भी मिला

घटना की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना धुर्वा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस ने लिफाफे और कारतूस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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पीएलएफआई का जिक्र

शुरुआती जांच में पुलिस को लिफाफे के अंदर उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का जिक्र मिला है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हरकत वास्तव में किसी उग्रवादी संगठन की ओर से की गई है या फिर किसी शरारती तत्व द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंजाम दी गई है।

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पुलिस कर रही जांच

पुलिस इस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। विशेष रूप से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लिफाफा वहां कब और किसने रखा। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी से लेवी (रंगदारी) की मांग की गई है। फिलहाल, इस घटना के बाद सब स्टेशन के कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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