धुर्वा सब-स्टेशन पर मिला PLFI का पर्चा, साथ में बंधा था कारतूस; इलाके में मचा हड़कंप
झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा विद्युत सब स्टेशन में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह यहां प्रतिबंधित उग्रवादी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम का एक संदिग्ध लिफाफा बरामद हुआ।
झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा विद्युत सब स्टेशन में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह यहां प्रतिबंधित उग्रवादी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के नाम का एक संदिग्ध लिफाफा बरामद हुआ। इस लिफाफे के साथ कारतूस बंधा होने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।
पुलिस सूत्रों से मिली मिली जानकारी के अनुसार, सुबह ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों की नजर सब स्टेशन परिसर में पड़े एक लावारिस लिफाफे पर पड़ी। जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में धुर्वा विद्युत सब स्टेशन, जरूरी सूचना, लाल सलाम लिखा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि लिफाफे के साथ एक कारतूस बंधा हुआ था, जिसे देखकर कर्मचारियों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया।
कारतूस भी मिला
घटना की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना धुर्वा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस ने लिफाफे और कारतूस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
पीएलएफआई का जिक्र
शुरुआती जांच में पुलिस को लिफाफे के अंदर उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का जिक्र मिला है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हरकत वास्तव में किसी उग्रवादी संगठन की ओर से की गई है या फिर किसी शरारती तत्व द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंजाम दी गई है।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस इस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। विशेष रूप से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लिफाफा वहां कब और किसने रखा। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी से लेवी (रंगदारी) की मांग की गई है। फिलहाल, इस घटना के बाद सब स्टेशन के कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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