3 महीने पहले लिखी सारंडा ऑपरेशन की कहानी, 1 दिन में 21 मार गिराए; NIA को कहां मिला सुराग

संक्षेप:

बुधवार को सारंडा के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 21 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी सामने आई है। इस ऑपरेशन की कहानी 3 महीने पहले ही लिखी गई थी।

Jan 24, 2026 10:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, प. सिंहभूम
पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सक्रिय इनामी नक्सलियों को अंजाम तक पहुंचाने की पटकथा तीन माह पहले ही लिखी जा चुकी थी। केरल से गिरफ्तार सावन टूटी से इनामी नक्सलियों के बारे में एनआईए को अहम जानकारी मिल चुकी थी। सावन टूटी जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के झरझरा इलाके की लांजी पहाड़ी पर साल 2023 में डायरेक्शनल बम विस्फोट का मास्टर माइंड था। घटना के बाद से फरार था। उसे एनआईए ने केरल के इडुक्की इलाके से 14 अक्तूबर 2025 को गिरफ्तार किया था। सावन टूटी को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। इस कारण एनआईओ को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि सावन टूटी इनामी नक्सली अनल दा उर्फ प्रतिराम माझी, मिसिर बेसरा और असीम मंडल के काफी नजदीकी है और इसके पास उनके संबंध में काफी जानकारी है। सूत्रों की माने तो सावन टूटी की गिरफ्तारी के बाद इनामी नक्सली और संगठन के बारे में सुरक्षाबलों को काफी इनपुट पहले से ही मिल चुका था।

सारंडा में अब भी बचे हैं 60-65 नक्सली

सारंडा जंगल में दो करोड़ बीस लाख के इनामी तीन नक्सली दस्ते अलग-अलग सक्रिय थे। इनमें से सुरक्षाबलों ने 2 करोड़ 35 लाख के इनामी अनल दा उर्फ प्रतिराम माझी के दस्ते को ठिकाने लगा दिया है। इसके बाद अब दो इनामी नक्सलियों के दस्ते सारंडा जंगल में सक्रिय हैं। सूत्रों की माने तो इन दस्तों में 60-65 के करीब में नक्सली सक्रिय हैं।

भारी मात्रा में हथियार बरामद : इधर, मुठभेड़ में मारे गये 17 नक्सलियों के पास से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार, नक्सलियों के जरूरत के सामान, विस्फोटक समेत अन्य सामान बरामद किया है। क्योंकि मुठभेड़ में मारे गए कई नक्सलियों के पास कैडर के हिसाब से थ्रीनॉटथ्री राइफल, एके 47, इंसास रायफल समेत कई हथियार थे। फिलहाल ऑपरेशन जारी है।

मुठभेड़ के दस किमी एरिया में कर रखी है घेराबंदी

सुरक्षाबलों ने सारंडा जंगल के किरीबुरु के कुमड़ी इलाकों में जहां पिछले दो दिनों से रुक-रुक फायरिंग हो रही है। पूरे इलाकों में घेराबंदी कर रखी है। सुरक्षाबलों के जवान करीब दस किलो मीटर के इलाकों में घेराबंदी कर रखी है और जगह जगह सुरक्षाबलों के जवान तैनात है, जो जंगल में जाने वाले सभी लोगो को रोक रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को भी घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए बार-बार आग्रह कर रहे हैं।

घने जंगल और आईईडी के खतरों के बीच जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन

चक्रधरपुर। सारंडा जंगल के बीहड़ छोटानागरा और किरीबुरू थाना क्षेत्र के बीहड़ कुमड़ी गांव के आसपास के इलाकों में सुरक्षाबलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक ओर इलाका उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से घिरा है, वहीं दूसरी ओर जंगल का बीहड़ का इलाका है। जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। नक्सलियों ने क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर आईईडी बम लगा रखा है। इन खतरो के बीच कोबरा के जवानों को ऑपरेशन चलाने में मुश्किल हो रही है।

मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

पिछले दो दिनों से सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच जारी फायरिंग में कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। खबर है कि मुठभेड़ के बाद नक्सली सुरक्षाबलों की चौकसी के कारण बाहर भाग नहीं पा रहे हैं। क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों की ड्रोन कैमरे से तलाश कर सुरक्षाबलों द्वारा उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुये हैं। क्षेत्र में चार-पांच और नक्सलियों के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

