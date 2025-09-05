'प्लान बनाकर मार डाला गया', सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में मां पहुंचीं हाई कोर्ट

झारखंड के सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में परिजनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पत्नी और मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सूर्या को प्लान बनाकर मारा गया है।

झारखंड के गोड्डा जिले के चर्चित मुठभेड़ मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। सुर्या नारायण हांसदा उर्फ सुर्या हांसदा की मौत को लेकर उनकी पत्नी सुशीला और मां नीलमणी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने मिलकर गुरुवार को याचिका दायर करते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की गुहार लगाई है।

बता दें कि 11 अगस्त को हुई इस कथित मुठभेड़ में सुर्या हांसदा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस का दावा है कि 10 अगस्त को देवघर के नवाडीह गांव से सुर्या को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उसे छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए रहदबादिया पहाड़ियों की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस से हथियार छीना और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई।

इस मामले में सूर्या की मां नीलमणी का आरोप है कि यह सब सोची-समझी साजिश थी और पुलिस ने उनके बेटे को प्लानिंग करके मार डाला गया। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, देवघर और गोड्डा के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।