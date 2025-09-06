गुमला में दर्दनाक हादसा! पिकअप ने मारी दो छात्रों को टक्कर; एक की मौत
गुमला में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां मदरसा छोड़कर भाग रहे दो छात्रों का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
झारखंड के गुमला जिले में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एनएच-23 रांची-गुमला मार्ग पर नवाटोली नहर के पास पिकअप वैन ने दो छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में नाबालिग छात्र फरहान मिर्दाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुरसिल मिडाहा गंभीर रूप से घायल हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार, दोनों छात्र गुमला के हटू स्थित मदरसा में पढ़ते थे। शनिवार सुबह वे दोनों मदरसे से भागकर अपने गांव सुपा जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे नवाटोली नहर के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने दोनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति ने बताया कि हादसे में फरहान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल मुरसिल को रांची के जसलोक अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भरनो चौक पर एनएच-23 को जाम कर दिया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और जांच शुरू कर दी है।