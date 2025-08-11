Person with criminal records contesting polls killed in police firing in Jharkhand हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया सूर्या हांसदा; 4 बार लड़ चुका था झारखंड विधानसभा का चुनाव, Jharkhand Hindi News - Hindustan
हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया सूर्या हांसदा; 4 बार लड़ चुका था झारखंड विधानसभा का चुनाव

झारखंड में कई आपराधिक मामलों में वांछित एक आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया। वह विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 4 बार विधानसभा चुका लड़ चुका था। पुलिस ने उसे देवघर से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे साथ लेकर जा रही थी। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, दुमकाMon, 11 Aug 2025 03:29 PM
झारखंड में कई आपराधिक मामलों में वांछित एक आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया। वह विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 4 बार विधानसभा चुका लड़ चुका था। पुलिस ने उसे देवघर से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे साथ लेकर जा रही थी। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोली से मारा गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार तड़के गोड्डा जिले में हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक आरोपी मारा गया। वह कई आपराधिक मामलों में वांछित था और कई राजनीतिक दलों के टिकट पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ चुका था। दुमका के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा नामक आरोपी गोड्डा और साहिबगंज जिलों में कई आपराधिक मामलों में वांछित था।

अधिकारी ने बताया कि गोड्डा पुलिस ने हंसदा को रविवार को देवघर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने हथियारों और अपने साथियों के बारे में जानकारी दी थी। उसके कबूलनामे के आधार पर उसे लालमटिया वन क्षेत्र में ले जाया गया। उसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी की। हंसदा ने हिरासत से भागने की भी कोशिश की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान हुई गोलीबारी में वह मारा गया।

हंसदा ने 2024 के चुनावों में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के टिकट पर बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे मात्र 2937 वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनावों में वह भाजपा उम्मीदवार के रूप में इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और 59441 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। उसने 2014 और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गया था।