हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया सूर्या हांसदा; 4 बार लड़ चुका था झारखंड विधानसभा का चुनाव

झारखंड में कई आपराधिक मामलों में वांछित एक आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया। वह विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 4 बार विधानसभा चुका लड़ चुका था। पुलिस ने उसे देवघर से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे साथ लेकर जा रही थी। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोली से मारा गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार तड़के गोड्डा जिले में हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक आरोपी मारा गया। वह कई आपराधिक मामलों में वांछित था और कई राजनीतिक दलों के टिकट पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ चुका था। दुमका के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा नामक आरोपी गोड्डा और साहिबगंज जिलों में कई आपराधिक मामलों में वांछित था।

अधिकारी ने बताया कि गोड्डा पुलिस ने हंसदा को रविवार को देवघर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने हथियारों और अपने साथियों के बारे में जानकारी दी थी। उसके कबूलनामे के आधार पर उसे लालमटिया वन क्षेत्र में ले जाया गया। उसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी की। हंसदा ने हिरासत से भागने की भी कोशिश की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान हुई गोलीबारी में वह मारा गया।