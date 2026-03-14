गैस की किल्लत से चतरा में फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, बाईपास पर घंटों लगाया जाम
ईरान-इजरायल युद्ध का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां के चतरा में शनिवार को रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण शनिवार सुबह उपभोक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया। चतरा बाईपास स्थित इंडियन गैस एजेंसी के सड़क जाम कर दिया।
ईरान-इजरायल युद्ध का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां के चतरा में शनिवार को रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण शनिवार सुबह उपभोक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया। चतरा बाईपास स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास तीन दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर नहीं मिलने के विरोध में मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग के बाद भी खाली लोगों को नहीं गैस नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने कई दिनों पहले ही गैस की बुकिंग कर ली थी, लेकिन हर दिन उन्हें 'आज-कल' कहकर वापस भेज दिया जाता था।
घरों में पूरी तरह खत्म हो चुकी है गैस
उपभोक्ताओं ने बताया कि हमारे घरों में गैस पूरी तरह खत्म हो चुकी है और खाना तक नहीं बन पा रहा है। बार-बार आने के बाद भी आज एजेंसी नहीं खोली गई, जिससे हम सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। आक्रोशित लोगों ने अपने-अपने सिलेंडरों को बीच सड़क पर कतारबद्ध तरीके से रख दिया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। लगभग एक घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद जाम हटा लिया गया जिसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने धीरे-धीरे जाम हटाया। हालांकि, उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आपूर्ति सुचारू नहीं हुई, तो वे दोबारा उग्र आंदोलन करेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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