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गैस की किल्लत से चतरा में फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, बाईपास पर घंटों लगाया जाम

Mar 14, 2026 12:21 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
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ईरान-इजरायल युद्ध का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां के चतरा में शनिवार को रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण शनिवार सुबह उपभोक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया। चतरा बाईपास स्थित इंडियन गैस एजेंसी के सड़क जाम कर दिया।

गैस की किल्लत से चतरा में फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, बाईपास पर घंटों लगाया जाम

ईरान-इजरायल युद्ध का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां के चतरा में शनिवार को रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण शनिवार सुबह उपभोक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया। चतरा बाईपास स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास तीन दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर नहीं मिलने के विरोध में मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया।

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मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग के बाद भी खाली लोगों को नहीं गैस नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने कई दिनों पहले ही गैस की बुकिंग कर ली थी, लेकिन हर दिन उन्हें 'आज-कल' कहकर वापस भेज दिया जाता था।

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घरों में पूरी तरह खत्म हो चुकी है गैस

उपभोक्ताओं ने बताया कि हमारे घरों में गैस पूरी तरह खत्म हो चुकी है और खाना तक नहीं बन पा रहा है। बार-बार आने के बाद भी आज एजेंसी नहीं खोली गई, जिससे हम सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। आक्रोशित लोगों ने अपने-अपने सिलेंडरों को बीच सड़क पर कतारबद्ध तरीके से रख दिया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। लगभग एक घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद जाम हटा लिया गया जिसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने धीरे-धीरे जाम हटाया। हालांकि, उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आपूर्ति सुचारू नहीं हुई, तो वे दोबारा उग्र आंदोलन करेंगे।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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