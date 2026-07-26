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झारखंड में बिजली तार जोड़ने के लिए भिड़ गए दो गांवों के लोग, जमकर हुई मारपीट-फायरिंग और तोड़फोड़

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के धनबाद जिले के अपर मंदरा गांव स्थित बिजली ट्रांसफॉर्मर के पास शनिवार की रात करीब 10 बजे बिजली तार जोड़ने के विवाद में अपर मंदरा और माथाबांध गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई।

झारखंड में बिजली तार जोड़ने के लिए भिड़ गए दो गांवों के लोग, जमकर हुई मारपीट-फायरिंग और तोड़फोड़
पुलिस की मौजूदगी में अपनी बात रखते गांव वाले

झारखंड के बरोरा थाना क्षेत्र के अपर मंदरा गांव स्थित बिजली ट्रांसफॉर्मर के पास शनिवार की रात करीब 10 बजे बिजली तार जोड़ने के विवाद में अपर मंदरा और माथाबांध गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई राउंड हवाई फायरिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। इस दौरान मंदरा मुखिया के प्रतिनिधि शंकर बेलदार की दो स्कॉर्पियो में भी तोड़फोड़ की गई।

मारपीट में अपर मंदरा पक्ष से मुखिया ललिता देवी, उनके पुत्र गोलू कुमार और शारदा देवी घायल हुए, जबकि माथाबांध पक्ष से राज चौहान, रितेश चौहान, ओम चौहान और राजा रवानी जख्मी हुए। सभी घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद दोनों पक्ष शिकायत लेकर बरोरा थाना पहुंचे। थाना परिसर के बाहर आमने-सामने होने पर फिर तीखी नोकझोंक हो गई।

मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति नियंत्रित की। इस दौरान महिलाएं भी मौजूद थीं। अपर मंदरा के ग्रामीणों का आरोप है कि वे गांव के टूटे बिजली तार की मरम्मत करा रहे थे, तभी माथाबांध के दर्जनों ग्रामीण पहुंचकर काम रुकवाने लगे और विरोध करने पर मारपीट की। वहीं माथाबांध के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए वे ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत कराने पहुंचे थे, लेकिन मुखिया के पुत्र गौरव चौहान व अन्य युवकों ने काम रोक दिया।

विरोध करने पर गौरव ने हवाई फायरिंग की। सूचना मिलते ही कतरास थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में बाघमारा, मधुबन, धर्माबांध, सोनारडीह, बरोरा समेत कई थाना-ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। फिलहाल दोनों गांवों के बीच तनाव बना हुआ है।मारपीट के बाद दोनों पक्ष के लोगों से बात करती बरोरा पुलिस (बाएं) और क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो।

इधर पंचायत के कार्य से बरोरा थाना पहुंचे डुमरा उत्तर पंचायत के मुखिया विनोद महतो के साथ भी माथाबांध के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे वे घायल हो गए। विनोद ने बताया कि थाना परिसर में गाड़ी रुकते ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बीच-बचाव कर उन्हें इलाज के लिए कतरास के निजी अस्पताल भेजा, जहां वह इलाजरत है। बताया जा रहा है कि उन्हें दूसरे पक्ष का समझकर पीटा गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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