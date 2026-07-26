झारखंड में बिजली तार जोड़ने के लिए भिड़ गए दो गांवों के लोग, जमकर हुई मारपीट-फायरिंग और तोड़फोड़
झारखंड के धनबाद जिले के अपर मंदरा गांव स्थित बिजली ट्रांसफॉर्मर के पास शनिवार की रात करीब 10 बजे बिजली तार जोड़ने के विवाद में अपर मंदरा और माथाबांध गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई।
झारखंड के बरोरा थाना क्षेत्र के अपर मंदरा गांव स्थित बिजली ट्रांसफॉर्मर के पास शनिवार की रात करीब 10 बजे बिजली तार जोड़ने के विवाद में अपर मंदरा और माथाबांध गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई राउंड हवाई फायरिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। इस दौरान मंदरा मुखिया के प्रतिनिधि शंकर बेलदार की दो स्कॉर्पियो में भी तोड़फोड़ की गई।
मारपीट में अपर मंदरा पक्ष से मुखिया ललिता देवी, उनके पुत्र गोलू कुमार और शारदा देवी घायल हुए, जबकि माथाबांध पक्ष से राज चौहान, रितेश चौहान, ओम चौहान और राजा रवानी जख्मी हुए। सभी घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद दोनों पक्ष शिकायत लेकर बरोरा थाना पहुंचे। थाना परिसर के बाहर आमने-सामने होने पर फिर तीखी नोकझोंक हो गई।
मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति नियंत्रित की। इस दौरान महिलाएं भी मौजूद थीं। अपर मंदरा के ग्रामीणों का आरोप है कि वे गांव के टूटे बिजली तार की मरम्मत करा रहे थे, तभी माथाबांध के दर्जनों ग्रामीण पहुंचकर काम रुकवाने लगे और विरोध करने पर मारपीट की। वहीं माथाबांध के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए वे ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत कराने पहुंचे थे, लेकिन मुखिया के पुत्र गौरव चौहान व अन्य युवकों ने काम रोक दिया।
विरोध करने पर गौरव ने हवाई फायरिंग की। सूचना मिलते ही कतरास थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में बाघमारा, मधुबन, धर्माबांध, सोनारडीह, बरोरा समेत कई थाना-ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। फिलहाल दोनों गांवों के बीच तनाव बना हुआ है।मारपीट के बाद दोनों पक्ष के लोगों से बात करती बरोरा पुलिस (बाएं) और क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो।
इधर पंचायत के कार्य से बरोरा थाना पहुंचे डुमरा उत्तर पंचायत के मुखिया विनोद महतो के साथ भी माथाबांध के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे वे घायल हो गए। विनोद ने बताया कि थाना परिसर में गाड़ी रुकते ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बीच-बचाव कर उन्हें इलाज के लिए कतरास के निजी अस्पताल भेजा, जहां वह इलाजरत है। बताया जा रहा है कि उन्हें दूसरे पक्ष का समझकर पीटा गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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