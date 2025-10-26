तीसरी मंजिल से कूद गया मरीज, झारखंड के अस्पताल में शख्स ने किया सुसाइड

Hindustan Hindi News
संक्षेप: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रविवार को एक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर सुसाइड कर लिया है।

Sun, 26 Oct 2025 01:53 PM
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रविवार को एक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर सुसाइड कर लिया। 40 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रधान होनहागा के रूप में हुई है और पिछले कुछ दिनों से उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह सुबह करीब तीन बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद गया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

