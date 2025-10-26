Hindi Newsझारखंड न्यूज़patient committed suicide in west singhbhum jharkhand jumping from 3rd floor
तीसरी मंजिल से कूद गया मरीज, झारखंड के अस्पताल में शख्स ने किया सुसाइड
संक्षेप: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रविवार को एक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर सुसाइड कर लिया है।
Sun, 26 Oct 2025 01:53 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रविवार को एक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर सुसाइड कर लिया। 40 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रधान होनहागा के रूप में हुई है और पिछले कुछ दिनों से उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह सुबह करीब तीन बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद गया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।