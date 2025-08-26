भूख से रोते बच्चों को नशा देकर चुप कराते हैं मां-बाप; झारखंड में पूर्व CM का बड़ा दावा

झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया है कि आदिवासी गांवों में सरकार की उपेक्षा का आलम यह है कि मां-बाप बच्चों को चुप कराने के लिए नशा दे रहे हैं।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के आदिवासी गांवों में लोग भूख से बेहाल अपने बच्चों को खाना खिलाने के बजाय नशा देकर चुप करा रहे हैं। मरांडी ने यह भी कहा कि यह दृश्य न केवल राजनीति बल्कि इंसानियत के लिए भी सवाल खड़े करता है।

मरांडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लंबा पोस्ट भी शेयर किया। उनके मुताबिक, सबर और बिरहोर जनजाति भूख, कुपोषण और लाचारी के उस अंधेरे में धकेल दी गई है, जहां बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा, “जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में उन्हें नशे की लत में धकेला जा रहा है।”

सरकार पर हमला मरांडी ने कहा कि खुद को आदिवासी हितैषी बताने वाली सरकार को आज शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। जिन आदिवासियों की आवाज़ पर यह सत्ता में आई, उन्हीं को जीवन और शिक्षा से वंचित छोड़ दिया गया। सबर और बिरहोर जनजातियां हमारी पहचान और अस्मिता का हिस्सा हैं। लेकिन भूख और नशे ने उन्हें लुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है।

आवाज उठाने वालों का एनकाउंटर उन्होंने आगे कहा, झारखंड आज उस मुक़ाम पर है, जहां सत्ता में बैठे लोगों को आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। और जो कोई इन बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, उसे एनकाउंटर में ख़ामोश कर दिया जाता है।