झारखंड में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 12 लाख नाम? SIR पैतृक मैपिंग में हुआ खुलासा

Hindi Newsझारखंड न्यूज़Parental mapping of over 160 lakh voters with 2003 SIR list completed in Jharkhand 12 lakh will be deleted CEO
संक्षेप:

राज्य में 12 लाख ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जो गैरहाजिर या मृत हैं या फिर वे दो जगहों पर सूचीबद्ध हैं। इसका खुलासा पैतृक मैपिंग में हुआ है।

Wed, 3 Dec 2025 09:52 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में 12 लाख ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जो गैरहाजिर या मृत हैं या फिर वे दो जगहों पर सूचीबद्ध हैं। इसका खुलासा पैतृक मैपिंग में हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं की पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मतदाता सूची से 1,61,55,740 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं के पैतृक मैपिंग को लेकर विधानसभा के ईआरओ और सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले एसआईआर के बाद दूसरे राज्यों से आए लोगों की मतदाता सूची से मैपिंग में कई प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं। खासकर वैसे मतदाता, जो पिछले एसआईआर वाली सूची में शामिल थे। इसलिए उन मतदाताओं का संबंधित राज्य की सीईओ वेबसाइट या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का उपयोग करते हुए मैपिंग सुनिश्चित करें, ताकि यह परेशानी खत्म हो और दो जगह सूचीबद्ध नाम भी हटाया जा सके।

के. रवि कुमार ने कहा कि कम परफॉर्मेंस वाले बीएलओ को चिन्हित करते हुए बैचवार ट्रेनिंग दें। साथ ही मतदाताओं को भी पैतृक मैपिंग की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। वैसे बीएलओ, जो पिछली बार हुए एसआईआर की मतदाता सूची से मतदाता का विवरण नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं, वे अपने जिला मुख्यालय के हेल्प डेस्क मैनेजर से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि बीएलओ को कार्यक्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करते हुए उनकी सहायता करें, ताकि वे पैतृक मैपिंग आसानी से कर पाएं।

मैपिंग से एसआईआर में कम दस्तावेज देने पड़ेंगे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों से कहा कि वे वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं के पैतृक मैपिंग कार्य को प्राथमिकता देते हुए अंजाम तक पहुंचाएं। अधिक से अधिक पैतृक मैपिंग से एसआईआर के समय कम से कम मतदाताओं को दस्तावेज समर्पित करने पड़ेंगे और प्रक्रिया में आसानी भी आएगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसे ध्यान में रखकर कार्य करें। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलों के ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।

