पलामू में मर्डर! घर बुलाकर की शराब पार्टी; पारा टीचर का गला रेतकर मार डाला
झारखंड के पलामू में एक पारा टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने से पहले पारा टीचर के साथ शराब पार्टी की गई थी और उसके बाद गला रेत दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
झारखंड के पलामू में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक पारा टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टीचर उदय सिंह चिल्हो खुर्द के रहने वाले थे, गुरुवार को कॉल आने के बाद किसी से मिलने गए, जिसके बाद घर से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर उनकी लाश मिली है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना की जांच के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है, जल्द ही हत्या का खुलासा करने का वादा किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
मामला पलामू जिले के चिल्हो खुर्द का है। गुरुवार की रात को किसी का फोन आने पर पारा टीचर उदय सिंह घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद जब काफी देर तक उदय वापस नहीं आए तो घरवालों ने तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद नगदारा में पाटन रास्ते पर उदय की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके बाद आसापास तलाशी की गई तो खून से सना हुआ उदय का शव मिला। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर हत्या का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।
किसी परिचित का हाथ होने की आशंका
इस मामले की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पारा टीचर उदय शव खून से सना हुआ था। खून से सने होने के कारण पहचान करना भी मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने पहचान करने के बाद देखा कि शव के पास ही शराब और बीयर की बोतलें भी पड़ी हुई थीं। आसपास मिली बोतलों से पुलिस को आशंका है कि इस मामले में उदय सिंह के किसी परिचित का भी हाथ हो सकता है।
सीडीआर से खुलेगा हत्या का राज
इस घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने बताया कि मौके से शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि उदय सिंह के घर से निकलने से पहले किसी की कॉल आई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए सीडीआर का इस्तेमाल करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि अब सीडीआर से ही इस घटना का सच सामने आएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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