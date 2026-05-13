जमशेदपुर के टाटानगर यार्ड में चीता के घूमने से दहशत, तलाश में जुटे कर्मचारी; अलर्ट
जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे यार्ड मे मंगलवार रात चीता के घूमने से दहशत मच गई। आरपीएफ के शिफ्ट अधिकारी ने इसे देखा और इसकी जानकारी रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी।
झारखंड के टाटानगर रेलवे यार्ड मे मंगलवार रात चीता के घूमने से दहशत मच गई। आरपीएफ के शिफ्ट अधिकारी ने इसे देखा और इसकी जानकारी रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। आरपीएफ की टीम में चीता को तलाशने में लगी है। रेलवे के अनुरोध पर वन विभाग टीम पहुंची। चीता के यार्ड में घूमने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक, रात आठ बजे रेलवे के यार्ड में चीता के घूमने की खबर फैलते ही शिफ्ट रेल कर्मचारियों, आरपीएफ जवानों और आसपास की बस्तियों में हड़कंप मच गया। रेल अधिकारी भी हरकत में आ गये। आरपीएफ के जवान चीता की तलाश में जुट गये। रेलवे यार्ड, केबिन, वाशिंग लाइन, कोचिंग डिपो, मालगोदाम और खाली कोच में अभियान चलाया गया, हालांकि चीता या इस तरह के जानवर का ता नहीं चला। वीडियो मंडल के अधिकारियों तक भी प हुंचा।
अकेले नहीं जाने की सलाह
टाटानगर रेलवे यार्ड दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का सबसे व्यस्ततम यार्ड है। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का लगातार परिचालन होने के कारण कर्मचारी भी 24 घंटे लाइन पर रहते हैं। आरपीएफ ने जवानों को रातभर पूरी तरह से सतर्क होकर लाइन पर जांच करने का निर्देश दिया है। रेल कर्मचारियों को भी लाइन सिग्नल यार्ड या कोचिंग डिपो में रात में अकेले नहीं जाने का सुझाव दिया गया है।
आरपीएफ इंस्पेक्टर मोहन राकेश का कहना है कि टाटानगर रेलवे यार्ड की लाइन पर चीता जैसा जंगली जानवर दिखने की सूचना मिली। इस सूचना पर सतर्कता बरतने के साथ वन विभाग की टीम के साथ सर्च अभियान शुरू किया गया है।
रिहायशी इलाकों में भी सतर्कता के निर्देश, ठेले वाले ने भी देखा
आरपीएफ ने जवानों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से सटे लोको कॉलोनी, गोलपहाड़ी, मकदमपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। दूसरी ओर परसूडीह के मकदमपुर में एक ठेले वाले ने चीता को देखा, जिसके बाद वह जान बचाकर वहां से भागा।आरपीएफ का मानना है कि यार्ड में दिखने वाला चीता या अन्य जंगली जानवर ओड़िशा की ओर से आया है। जानकार बताते हैं कि दलमा, चांडिल, सरायकेला, घाटशिला की जंगलों से हिंसक जानवर शहर की ओर आते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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