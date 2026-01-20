किडनैपिंग हुई या खुद गायब हुआ? 61 दिन बाद मिला 12 साल बच्चा; क्या बोली पुलिस

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

झारखंड के रांची में दो बच्चों के गायब होने और कई दिनों के बाद बरामदगी के बाद अब लगातार बच्चों की बरामदगी हो रही है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से लापता 12 साल का कन्हैया कुमार 61 दिन बाद सोमवार को चंदवारा के उरवां से बरामद किया गया।

Jan 20, 2026 08:11 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
रांची में दो बच्चों के गायब होने और कई दिनों के बाद बरामदगी के बाद अब लगातार बच्चों की बरामदगी हो रही है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से लापता 12 साल का कन्हैया कुमार 61 दिन बाद सोमवार को चंदवारा के उरवां से बरामद किया गया। बरामदगी एक मछली दुकान से की गई। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से बिहार के हाजीपुर का है। उसके पिता का नाम अर्जुन साव है, जो ओरमांझी में मौसी के घर रहकर हलवाई का काम करते हैं।

मछली दुकानदार राजा कुमार ने बताया कि हाजीपुर से ओरमांझी जाने के दौरान बस चालक ने कन्हैया को उरवां के आगे उतार दिया था। उसने उसे देखा और अपने पास रख लिया। इधर, कोडरमा डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि कन्हैया का अपहरण हुआ था या वह खुद गायब हुआ था, इसकी जांच हो रही है। परिजनों के अनुसार, कन्हैया 22 नवंबर 2025 की शाम ओरमांझी से लापता हो गया था। वह ओरमांझी में एसएस प्लस टू हाईस्कूल मैदान में फुटबॉल खेलने के बाद ममता मार्केट के पास अपनी मां के ठेले पर चाट खाया। कुछ देर में वापस आने की बात कहा, पर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, पता नहीं चला। फिर इसे लेकर ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। ओरमांझी पुलिस द्वारा उपलब्ध तस्वीर के आधार पर कोडरमा पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी कि अचानक पता चला कि कन्हैया जैसा बच्चा उरवां स्थित एक मछली दुकान में है। इसके बाद पुलिस ने कब्जे में ले लिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
