किडनैपिंग हुई या खुद गायब हुआ? 61 दिन बाद मिला 12 साल बच्चा; क्या बोली पुलिस

रांची में दो बच्चों के गायब होने और कई दिनों के बाद बरामदगी के बाद अब लगातार बच्चों की बरामदगी हो रही है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से लापता 12 साल का कन्हैया कुमार 61 दिन बाद सोमवार को चंदवारा के उरवां से बरामद किया गया। बरामदगी एक मछली दुकान से की गई। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से बिहार के हाजीपुर का है। उसके पिता का नाम अर्जुन साव है, जो ओरमांझी में मौसी के घर रहकर हलवाई का काम करते हैं।

मछली दुकानदार राजा कुमार ने बताया कि हाजीपुर से ओरमांझी जाने के दौरान बस चालक ने कन्हैया को उरवां के आगे उतार दिया था। उसने उसे देखा और अपने पास रख लिया। इधर, कोडरमा डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि कन्हैया का अपहरण हुआ था या वह खुद गायब हुआ था, इसकी जांच हो रही है। परिजनों के अनुसार, कन्हैया 22 नवंबर 2025 की शाम ओरमांझी से लापता हो गया था। वह ओरमांझी में एसएस प्लस टू हाईस्कूल मैदान में फुटबॉल खेलने के बाद ममता मार्केट के पास अपनी मां के ठेले पर चाट खाया। कुछ देर में वापस आने की बात कहा, पर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, पता नहीं चला। फिर इसे लेकर ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। ओरमांझी पुलिस द्वारा उपलब्ध तस्वीर के आधार पर कोडरमा पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी कि अचानक पता चला कि कन्हैया जैसा बच्चा उरवां स्थित एक मछली दुकान में है। इसके बाद पुलिस ने कब्जे में ले लिया।