पंचायतों को पहली बार मिलेंगे 605 करोड़, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय ने बताया क्या है प्लान

Feb 22, 2026 08:14 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड विधानसभा में पेश किए गए 6,450 करोड़ के तृतीय अनुपूरक बजट को ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड के ग्रामीण इतिहास में एक निर्णायक और दूरगामी प्रभाव वाला अध्याय बताया है।

झारखंड विधानसभा में पेश 6,450 करोड़ के तृतीय अनुपूरक बजट को ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड के ग्रामीण इतिहास में एक निर्णायक और दूरगामी प्रभाव वाला अध्याय बताया है। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि झारखंड के गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने का सशक्त संकल्प है। यह झारखंड के स्वर्णिम ग्रामीण विकास की आधारशिला है। विकास अब कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचेगा और धरातल पर दिखाई देगा।

ऐतिहासिक निर्णय

दीपिका पांडेय सिंह ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि राज्य में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुमोदन पर पंचायतों के लिए 605 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसे उन्होंने ग्राम स्वशासन को वास्तविक अर्थों में मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

उन्होंने कहा कि यदि समग्र बजट पर दृष्टि डाली जाए तो राज्य के शीर्ष चार-पांच विभागों में ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग को प्रमुख स्थान मिला है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार की प्राथमिकता सत्ता नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि तृतीय अनुपूरक बजट में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 1,717.58 करोड़ की ऐतिहासिक राशि स्वीकृत की गई है। इससे ग्रामीण सड़कों, पुल-पुलियों और आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे।

पंचायती राज विभाग के लिए 658 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पंचायतों को वित्तीय, प्रशासनिक और संस्थागत रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर विकास की निर्णय प्रक्रिया को नई ऊर्जा मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 594.88 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे ग्रामीण आजीविका मिशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के कार्यक्रमों को गति मिलेगी।

