पंचायत सचिव से कैबिनेट मंत्री तक का सफर, जमीन से उठे नेता थे रामदास सोरेन

घाटशिला के विधायक रहे रामदास सोरेन ने 44 साल के लंबे राजनीतिक सफर के बाद मंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने में सफलता पाई। रामदास सोरेन ने झारखंड आंदोलन से लेकर शुरुआत की थी।

घाटशिला के विधायक रहे रामदास सोरेन ने 44 साल के लंबे राजनीतिक सफर के बाद मंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने में सफलता पाई थी। रामदास सोरेन ने पार्टी में पंचायत स्तर का कार्यकर्ता होने से लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट में शामिल होने तक का मुकाम हासिल किया। चंपाई सोरेन के झामुमो छोड़ने के बाद अगस्त 2024 में रामदास सोरेन पहली बार मंत्री बने। इसके बाद दूसरी बार जनवरी 2025 में वे मंत्री बनाए गए। रामदास सोरेन ने वर्ष 1980 में झामुमो की सदस्यता ली थी। उसी वर्ष उन्हें घोड़ाबांधा का पंचायत सचिव बनाया गया था। यह वह दौर था, जब रामदास सोरेन और अर्जुन मुंडा घोड़ाबांधा में झामुमो के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हुआ करते थे।

वर्ष 1990 में जब जिले का विभाजन हुआ, तब भी वे दोबारा जिला सचिव चुने गए। रामदास सोरेन वर्ष 1980 से 2025 तक चार बार झामुमो के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। रामदास सोरेन के तीन पुत्र और पुत्री हैं। पुत्री बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में मैनेजर हैं। दो बेटे बिजनेस करते हैं। एक बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है।

रघुवर दास के खिलाफ हार गए थे पहला विस चुनाव रामदास सोरेन का सियासी सफर भी काफी संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने पहले जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे घाटशिला विधानसभा में सक्रिय हो गए, लेकिन 2004 में कांग्रेस-झामुमो गठबंधन होने के कारण घाटशिला से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय ही चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। 2009 में वे झामुमो के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू को 1192 वोट से हराकर पहली जीत दर्ज की थी। पहला चुनाव 1995 में जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ लड़ा था।

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह 9.15 मिनट पर रांची एयरपोर्ट पहुंचा। झामुमो-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी अगवानी की। रामदास सोरेन अमर रहे के नारों से एयरपोर्ट परिसर गुंजायमान हो उठा। एयरपोर्ट से जुलूस के रूप में शव वाहन में उनका पार्थिव शरीर 9.50 बजे झारखंड विधानसभा लाया गया। झारखंड विधानसभा में सबसे पहले सशस्त्र बलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद 10.37 बजे उनका पार्थिव शरीर घाटशिला के लिए रवाना किया गया।