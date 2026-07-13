3 साल की बच्ची से रेप, पंचायत ने आरोपी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना; फिर उसी पैसों से चिकन-दारू पार्टी!
झारखंड के गुमला जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रेप के आरोपी पर पंचायत ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और फिर कथित तौर पर पैसों का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया।
झाखरंड के गुमला जिले से एक बेहद ही हैरानी भरा और समाज को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर तीन साल की बच्ची के रेप के आरोपी पर ग्राम पंचायत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और फिर उन्हीं पैसों से शराब और चिकन पार्टी की।
आरोपी ने पंचायत का फरमान मानते हुए तुरंत 20 हजार दे भी डाले जबकि बाकी 80 हजार रुपये एक हफ्ते के भीतर देने का वादा भी कर डाला। आरोपी की पहचान सुनील लोहारा के रूप में हुई है। मामला घाघरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी शनिवार शाम को पीड़िता के घर पहुंच था और परिवार का परिचित था।
बच्ची को संभालने का बहाना बनाया
एनडीटीवी के मुताबिक, इस दौरान उसने बच्ची की मां से कहा कि वह अपने बाकी बचे घर के काम को पूरा कर लें और वह बच्ची को संभाल लेगा। इसके बाद मां अपने बचे काम करने में जुट गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी कथित तौर पर बच्ची को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ रेप को अंजाम दिया।
कमरे में दौड़कर पहुंची मां तो देखा
इसके कुछ देर बाद, मां को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह तुरंत दौड़कर कमरे में पहुंची। मां ने तुरंत बच्ची को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाया। इस मामले में कानूनी तौर पर आगे बढ़ने के बजाय मामला ग्राम पंचायत के सामने रखा गया।
चिकन और शराब के साथ पार्टी
एनडीटीवी के मुताबिक, पंचायत के कुछ सदस्य चाहते थे कि मामला पुलिस के पास न जाए और गांव के भीतर ही सुलझा लिया जाए। ऐसे में रविवार को एक बैठक हुई जिसमें आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। आरोपी ने 20 हजार रुपये भर भी दिए। इसके बाद इन पैसों का इस्तेमाल चिकन और शराब के जश्न में खर्च कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी ने जुर्माने के बाकी बचे 80 हजार एक हफ्ते के भीतर देने की बात कही।
ग्रामीण ने पुलिस को किया अलर्ट
रेप के मामले को पंचायत के जरिए गांव के भीतर दबाने और दारू चिकन पार्टी का खुलासा तब हुआ जब गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे डाली। इसके बाद पुलिस अधिकारी रविवार को पहुंचे तो पाया कि जुर्माने के पैसों से जश्न मनाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिर बच्ची की मां का बयान भी दर्ज कर लिया।
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