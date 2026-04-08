समय से होंगे झारखंड पंचायत चुनाव, 27 प्रतिशत होगा OBC आरक्षण; पंचायती राज मंत्री का ऐलान
झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही अगले वर्ष कराए जाएंगे। यह घोषणा मंगलवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की। आइए जानते हैं दीपिका पांडेय ने क्या-क्या कहा है।
झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही अगले वर्ष कराए जाएंगे। यह घोषणा मंगलवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की। आइए जानते हैं दीपिका पांडेय ने क्या-क्या कहा है।
मीडिया से बातचीत में दीपिका पांडेय ने कहा, पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का माध्यम है, इसी को ध्यान में रख कर विभाग सक्रियता व प्रतिबद्धता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटा है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इस विषय को राज्य सरकार ने गंभीरता से उठाया है। विधानसभा में भी मजबूती से रखा गया था।
राज्य ने केंद्र को भेज दिया है प्रस्ताव
राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुकी है, जिसपर सकारात्मक आश्वासन मिला है। ओबीसी आयोग व राज्य चुनाव आयोग को सभी प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव समय पर और सुचारु रूप से संपन्न हों।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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