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Palamu News: सड़क के गड्ढों में धान रोपकर युवाओं ने जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में बैरिया चौक के समीप जर्जर सड़क के विरोध में युवाओं ने धान की रोपाई की। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को दोषी ठहराया, क्योंकि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो वे धरना देंगे।

Palamu News: सड़क के गड्ढों में धान रोपकर युवाओं ने जताया विरोध

Palamu News: मेदिनीनगर। शहर के बैरिया चौक के समीप बाईपास रोड की जर्जर स्थिति के विरोध में रविवार को युवाओं ने सड़क पर धान की रोपाई कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया।

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सड़क का महत्व

युवाओं ने सामूहिक रूप से कहा कि बैरिया चौक शहर का महत्वपूर्ण प्रवेश मार्ग है। यह सड़क बिहार, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मेदिनीनगर शहर से जोड़ती है। इसके बावजूद सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। कई बार वाहन चालक गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

नगर निगम की जिम्मेदारी

आशीष भारद्वाज ने कहा कि सड़क की बदहाली को लेकर पहले भी नगर निगम को जानकारी दी गई है, लेकिन अब सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का काम सिर्फ होल्डिंग टैक्स लेना नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

संकेतात्मक विरोध

ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होने के कारण सांकेतिक रूप से सड़क पर धान रोपकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अगर जल्द सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो कल इसी जगह धरना देकर बैठ जाएंगे। मौके पर विकास दुबे, दीपक प्रसाद, अंकित आरंभ, आकाश विश्वकर्मा, समेत कई युवा मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

युवाओं ने क्यों विरोध किया?
युवाओं ने बैरिया चौक के समीप जर्जर सड़क की स्थिति के विरोध में धान की रोपाई की।
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