Palamu News: अद्दि कुड़ूख सरना समाज ने विश्व आदिवासी दिवस पर सतबरवा में किया महाजुटान मेदिनीनगर/सतबरवा, हिटी। अद्दि कुड़ूख सरना समाज के पलामू यूनिट के तत्वावधान में रविवार को सतबरवा प्रखंड के ट्रेनिंग स्कूल परिसर में पलामू का 16वां विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बकोरिया पंचायत के मुखिया संतोष उरांव ने की, जबकि संचालन अद्दि कुड़ूख सरना समाज पलामू के जिलाध्यक्ष मिथलेश उरांव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पाहन राम प्यारी उरांव एवं विनय उरांव के नेतृत्व में, अन्ना आदि प्रार्थना सिरसी ता नाले गा, से हुई। मुख्य अतिथि सह सतबरवा से जिला पार्षद सुधा कुमारी उरांव ने वीर महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस ऐतिहासिक अवसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल से आदिवासी समुदाय को यह दिवस मिला है, जिसे समाज त्योहार के रूप में मना रहा है। उन्होंने जल, जंगल, जमीन, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए पुरखों के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया।

संस्कृति और विरासत की रक्षा

सरना समाज के जिला उपाध्यक्ष सुनील उरांव ने कहा कि पुरखों से मिली जल-जंगल-जमीन और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ प्रत्येक परिवार को अपने पूर्वजों के नाम और वंशावली का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। महिला अध्यक्ष सरिता उरांव ने आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनने का संदेश दिया। उन्होंने फूलो-झानो, सिगनी दई, कैली दई और फुलन देवी जैसी वीरांगनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाएं केवल चूल्हा-चौका तक सीमित नहीं हैं, उन्हें समाज और इतिहास में अपनी भूमिका निभानी होगी। जिला संयोजक श्याम लाल उरांव ने प्रकृति, संस्कृति और जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के साथ शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मौके पर जिला सचिव शंकर उरांव, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण उरांव, श्याम लाल उरांव, प्रेस प्रवक्ता धिरन भगत, उपाध्यक्ष सीताराम उरांव, अनिता भगत, थाना प्रभारी डीआर गोंड, प्रखंड अध्यक्ष विष्णु देव उरांव, सतबरवा प्रमुख रीमा देवी, विभिन्न पंचायतों के मुखिया एवं समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में पलामू के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आदिवासी सरना समाज के परिवार शामिल हुए। सतबरवा के ट्रेनिंग कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर, दिशोम गुरु शिबूसोरेन आदि को याद किया गया। सरना धर्मालंबियों के बड़ी संख्या महिला-पुरुषों ने परंपरागत वेशभूषा के साथ मांदर के ताप पर नृत्य संगीत का जौहर दिखाया। प्रतियोगिता के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के साथ सभी प्रतिभागी टीम को सम्मानित किया गया।