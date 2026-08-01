Palamu News: प्रसव के एक घंटे के अन्दर स्तनपान अवश्य कराएं:-सिविल सर्जन
Palamu News: मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मां का दूध नवजात के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच) के भूतल में शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव,विशिष्ट अतिथि अधीक्षक डॉ अजय कुमार , डीआरसीएचओ डॉ एस के रवि, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ नीलम होरो, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ गौरव विशाल , डॉ अभय कुमार आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एक अगस्त से 7 अगस्त तक यह पूरे जिले में स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। वर्तमान समय में महिलाएं वजन बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएंगे जैसे विभिन्न भ्रांतियां और रूढ़िवादी सोच के कारण बच्चे को दूध नहीं पिलाती है । जबकि मां का दूध मां और बच्चे दोनों के हित में है । उन्होंने कहा प्रसव के एक घंटे के अन्दर स्तनपान बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्षेत्र जहां महिलाएं कार्य करती है वहां फीडिंग रूम के लिए वे पहल करेंगे।
स्तनपान के फायदे
अधीक्षक डॉ अजय कुमार ने कहा कि मां का दूध पौष्टिक तत्व, एंटी बैक्टरल से परिपूर्ण होता है जो बच्चे के हित में है । साथ ही इससे बच्चे के रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ता है। 6 महीने तक के बच्चे को केवल मां का दूध देना चाहिए। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा स्तनपान कराने से मां को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है ,गांठ नहीं पड़ता है और बच्चे के पर्याप्त दूध मिल जाता है। इसलिए स्तनपान जरूर कराए।
राज्य सरकार की पहल
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाती है । स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सामान्य और सिजेरियन दोनों प्रसव में बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने का निर्देश प्राप्त है। मां और बच्चे की त्वचा से त्वचा का संपर्क बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। विभाग ने अस्पताल में मां के दूध के अलावा किसी अन्य पेय पदार्थ या डिब्बा बंद दूध के उपयोग न करने का निर्देश दिया है।
कार्यक्रम की उपस्थिति
कार्यक्रम के दौरान अस्पताल प्रबंधक सुनीत श्रीवास्तव,डॉ प्रेमचंद, अभिषेक आनंद, डॉ अनूप सहित एएनएम स्कूल की छात्राएं, और अनेक महिलाएं मौजूद रही ।
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