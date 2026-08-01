Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: बेटी की शादी के लिए रखे 25 हजार रुपये चोरी, शहर थाना में दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: मेदिनीनगर में महिंद्रा आर्केड मार्केट से एक मजदूर के 25 हजार रुपये चोरी हो गए। खुर्शीद अंसारी, जो मजदूरी करते हैं, ने शहर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि रुपये बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने हेतु थे। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है।

Palamu News: बेटी की शादी के लिए रखे 25 हजार रुपये चोरी, शहर थाना में दिया आवेदन

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर थाना क्षेत्र के महिंद्रा आर्केड मार्केट की पार्किंग से एक मजदूर के 25 हजार रुपये चोरी हो गई है।इस संबंध में चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा खुर्द निवासी खुर्शीद अंसारी ने शहर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है आवेदन मिलने के बाद जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।खुर्शीद अंसारी ने बताया कि वह महिंद्रा आर्केड में मजदूरी का काम करता है। शुक्रवार को वह चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित कटुअल एसबीआई शाखा से 25 हजार रुपये निकालकर सीधे साइकिल से महिंद्रा आर्केड पहुंचा। उसने साइकिल के हैंडल में झोले में पैसा एवं कपड़ा रखकर काम में लग गया। दोपहर करीब तीन बजे उसे झोले की याद आई। जब वह साइकिल के पास पहुंचा तो झोला गायब था।पीड़ित ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन रुपये और झोले का कोई पता नहीं चला। इसके बाद शनिवार को उसने शहर थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। उसने बताया कि रुपये बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने के उद्देश्य से रखें थे। सोने की कीमत में गिरावट की सूचना मिलने पर वह रुपये निकालकर खरीदारी करने आया था।

सीसीटीवी फुटेज

खुर्शीद अंसारी ने बताया कि घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है。

प्रश्नोत्तर

खुर्शीद अंसारी ने कितने रुपये खोए?
खुर्शीद अंसारी ने 25 हजार रुपये खोए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Crime News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।