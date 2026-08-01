Palamu News: बेटी की शादी के लिए रखे 25 हजार रुपये चोरी, शहर थाना में दिया आवेदन
Palamu News: मेदिनीनगर में महिंद्रा आर्केड मार्केट से एक मजदूर के 25 हजार रुपये चोरी हो गए। खुर्शीद अंसारी, जो मजदूरी करते हैं, ने शहर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि रुपये बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने हेतु थे। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर थाना क्षेत्र के महिंद्रा आर्केड मार्केट की पार्किंग से एक मजदूर के 25 हजार रुपये चोरी हो गई है।इस संबंध में चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा खुर्द निवासी खुर्शीद अंसारी ने शहर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है आवेदन मिलने के बाद जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।खुर्शीद अंसारी ने बताया कि वह महिंद्रा आर्केड में मजदूरी का काम करता है। शुक्रवार को वह चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित कटुअल एसबीआई शाखा से 25 हजार रुपये निकालकर सीधे साइकिल से महिंद्रा आर्केड पहुंचा। उसने साइकिल के हैंडल में झोले में पैसा एवं कपड़ा रखकर काम में लग गया। दोपहर करीब तीन बजे उसे झोले की याद आई। जब वह साइकिल के पास पहुंचा तो झोला गायब था।पीड़ित ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन रुपये और झोले का कोई पता नहीं चला। इसके बाद शनिवार को उसने शहर थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। उसने बताया कि रुपये बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने के उद्देश्य से रखें थे। सोने की कीमत में गिरावट की सूचना मिलने पर वह रुपये निकालकर खरीदारी करने आया था।
सीसीटीवी फुटेजखुर्शीद अंसारी ने बताया कि घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है。
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