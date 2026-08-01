Palamu News: पलामू के 50 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं जल मीनार

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और कर्मियों को पानी की असुविधा को देखते हुए डीएफएमटी की राशि से जल मीनार बनाए जा रहे हैं,ताकि आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चे और कर्मियों को सालों भर जरूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध हो सके। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र में जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है,जहां पर पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल मीनार निर्माण का कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद् है। जिला परिषद् के कार्यपालक अभियंता लाल बिहारी यादव ने बताय कि पांच लाख 54 हजार 900 रुपए की लागत से 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है।

इसमें करीब 38 आंनबाड़ी केंद्रों में जल मीनार तैयार हो गया है। शेष बचे जल मीनार में निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि जलमीनार में लगाए गए टंकी में एक हजार लीटर पानी स्टॉक करने की झमता है। उन्होंने इस माह तक सभी चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में जल मीनार निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। पलामू के 14 परियोजना अंतर्गत 2629 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है,इसमें 2444 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है,वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायिकाओं को आसपास से पानी लाकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करना पड़ता है। सहायिकाओं को सबसे अधिक गर्मी के दिनों में पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में आसपास के चापाकल सूख जाता है तो दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। पाटन प्रखंड के रामदेव कुमार ने कहा कि धंगरडीहा में पानी टंकी लगा है। उन्होंने कहा कि अब पानी के मामले में आंगनबाड़ी केंद्र आत्मनिर्भर हो गया है। मनोज कुमार ने कहा कि पानी टंकी लग जाने से अब बच्चों और कर्मियों को भी काफी सहुलियत होगी। रामगढ़ परियोजना अंतर्गत चर आंगनबाड़ी केंद्र में जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार छतरपुर के पांच सतबरवा के एक, मेदिनीनगर सदर के पांच, हैदरनगर के छह, हरिहरगंज के सात, हुसैनाबाद तीन, नीलांबर-पीताबंरपुर के पांच, नौडीहा बाजार के चार, पांकी के पांच, पाटन के चार, तरहसी परियोजना के तहत दो आंगनबाड़ी केंद्र में जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है।