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Palamu News: एसआईआर के बाद बचे 7,78,456 पुरुष, 7,20,839 महिला तथा एक थर्ड जेंडर मतदाता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की जानकारी दी। प्रारूप मतदाता सूची में 14,99,296 मतदाता हैं। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि है। बीएलओ सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे।

Palamu News: एसआईआर के बाद बचे 7,78,456 पुरुष, 7,20,839 महिला तथा एक थर्ड जेंडर मतदाता

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखawat ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के अवसर पर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संबंधित कार्यक्रम की जानकारी दी सभी दलों से पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के 2,032 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रारूप सूची के अनुसार जिले में कुल 14,99,296 मतदाता हैं। इनमें 7,78,456 पुरुष, 7,20,839 महिला तथा एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2,65,651 एएसडीडीएफ एवं 3,46,596 विसंगतियां युक्त मतदाता हैं। सभी को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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दावा एवं आपत्ति की अवधि

उपायुक्त ने कहा कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर भी संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपलब्ध रहेंगे तथा पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की वेबसाइट पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि 8-9 अगस्त तथा 22-23 अगस्त को विशेष दावा-आपत्ति शिविर लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को ग्राम सभाओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और 25 अगस्त से 4 सितंबर तक होम-टू-रोल सत्यापन अभियान चलाया जाएगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि कब तक है?
5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है।
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