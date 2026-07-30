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Palamu News: नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला, गोली व चाकूबाजी में तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: पलामू जिले के चैनपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई हिंसक घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों ने पिस्तौल और चाकू से हमला किया। घायलों में एक व्यक्ति को रांची रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

Palamu News: नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला, गोली व चाकूबाजी में तीन घायल

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई हिंसक घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि 15 से 20 की संख्या में पहुंचे लोगों ने पिस्तौल और चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। घायलों का इलाज मेदिनीनगर स्थित एमआरएमसीएच में चल रहा है। चिकित्सकों ने गोली लगने से घायल एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। घायल 35 वर्षीय सुलेमान मियां, बंदुआ निवासी 45 वर्षीय समीना बीवी तथा 25 वर्षीय मकबूल मियां शामिल हैं।

चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के विरोध के बाद मारपीट और हमला होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपित फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।घायलों के परिजनों के अनुसार, सुलेमान मियां के सीने में गोली लगी है। समीना बीवी के दाहिने हाथ के पीछे चाकू से गंभीर वार किया गया, जबकि मकबूल मियां के पेट और पीठ में चाकू लगने से उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि नाबालिग लड़की शाम को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से उसे जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद हमलावरों ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी और चाकू से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने तबरेज मियां, आजाद मियां, शेरु मियां, सोनू मियां और इमरान मियां सहित करीब 15 से 20 लोगों पर हमले का आरोप लगाया है।

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