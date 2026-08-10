Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: आंदोलनरत छात्रों से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: मेदिनीनगर में पूर्व सैनिक वृजेश शुक्ला ने बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की, जो न्याय की मांग के लिए आमरण अनशन पर हैं। शुक्ला ने कहा कि पलामू के युवाओं की आवाज़ अनसुनी हो रही है और यह लड़ाई हर युवा की है।

Palamu News: आंदोलनरत छात्रों से की मुलाकात

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पूर्व सैनिक वृजेश शुक्ला ने रविवार की रात में समाहरणालय परिसर पहुंचकर चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति प्रक्रिया में न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर चार अगस्त से बैठे छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला एवं बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छह दिनों से अधिक समय से अपने अधिकारों के लिए भूखे-प्यासे बैठे इन युवाओं की आंखों में व्यवस्था के प्रति पीड़ा भी दिखी एवं न्याय मिलने की उम्मीद भी। आखिर पलामू के इन युवाओं की मांग को क्यों अनसुनी की जा रही है। क्या पलामू के बेरोजगार युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। कहां गए प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक एवं सांसद।

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हर युवा की लड़ाई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।