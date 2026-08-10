Palamu News: आंदोलनरत छात्रों से की मुलाकात
Palamu News: मेदिनीनगर में पूर्व सैनिक वृजेश शुक्ला ने बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की, जो न्याय की मांग के लिए आमरण अनशन पर हैं। शुक्ला ने कहा कि पलामू के युवाओं की आवाज़ अनसुनी हो रही है और यह लड़ाई हर युवा की है।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पूर्व सैनिक वृजेश शुक्ला ने रविवार की रात में समाहरणालय परिसर पहुंचकर चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति प्रक्रिया में न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर चार अगस्त से बैठे छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला एवं बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छह दिनों से अधिक समय से अपने अधिकारों के लिए भूखे-प्यासे बैठे इन युवाओं की आंखों में व्यवस्था के प्रति पीड़ा भी दिखी एवं न्याय मिलने की उम्मीद भी। आखिर पलामू के इन युवाओं की मांग को क्यों अनसुनी की जा रही है। क्या पलामू के बेरोजगार युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। कहां गए प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक एवं सांसद।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हर युवा की लड़ाई है।
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