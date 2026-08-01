Palamu News: ऊंटारी में रेलवे ट्रैक किनारे से गंभीर हालत में मिली किशोरी, पहचान नहीं
Palamu News: विश्रामपुर के गढ़वा रोड-सोननगर रेलखंड पर करकटा और उंटारी रोड रेलवे स्टेशन के बीच एक अज्ञात किशोरी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली है। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर है। युवती की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस घटना की जांच कर रही है।
Palamu News: विश्रामपुर, प्रतिनिधि। पूर्व-मध्य रेलवे के गढ़वा रोड-सोननगर रेलखंड पर करकटा व उंटारी रोड रेलवे स्टेशन के बीच शनिवार की सुबह में चेचरिया गांव के समीप रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों से एक अज्ञात किशोरी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली है। ग्रामीणों से मिली घटना की सूचना पर पहुंची ऊंटारी थाना की पुलिस ने उसे तत्काल गढ़वा जिले के मझिआंव रेफरल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने युवती की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शनिवार की शाम तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी।
युवती के चेहरे और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान हैं तथा अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है। अचेत रहने के कारण उससे भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस को आशंका है कि युवती किसी ट्रेन की चपेट में आने या ट्रेन से गिर जाने से घायल हुई है। हालांकि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ऊंटारी थाना के एएसआई साधु चरण दास ने बताया कि घायल युवती को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसकी पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है।
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