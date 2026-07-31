Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: हरिहरगंज, पलामू में एक ट्रक चालक मुकेश कुमार ने टोल प्लाजा के कर्मियों के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना गुरुवार रात को हुई, जब कर्मियों ने चालक और सह चालक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोल प्लाजा एनएच-139 पर स्थित है।

Palamu News: टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर

Palamu News: हरिहरगंज। पलामू जिले के हरिहरगंज स्थित टोल प्लाजा के कर्मियों के खिलाफ मारपीट करने की प्राथमिकी ट्रक चालक मुकेश कुमार ने शुक्रवार को कराई है। पुलिस निरीक्षक सह हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि गुरुवार की रात में ट्रक चालक और सह चालक से टोल प्लाजा के कर्मियों ने मारपीट की थी, जिसमें मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि टोल प्लाजा एनएच-139 के छतरपुर-हरिहरगंज फोरलेन खंड पर स्थित है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News Toll Plaza

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।