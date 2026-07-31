Palamu News: टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर
Palamu News: हरिहरगंज, पलामू में एक ट्रक चालक मुकेश कुमार ने टोल प्लाजा के कर्मियों के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना गुरुवार रात को हुई, जब कर्मियों ने चालक और सह चालक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोल प्लाजा एनएच-139 पर स्थित है।
Palamu News: हरिहरगंज। पलामू जिले के हरिहरगंज स्थित टोल प्लाजा के कर्मियों के खिलाफ मारपीट करने की प्राथमिकी ट्रक चालक मुकेश कुमार ने शुक्रवार को कराई है। पुलिस निरीक्षक सह हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि गुरुवार की रात में ट्रक चालक और सह चालक से टोल प्लाजा के कर्मियों ने मारपीट की थी, जिसमें मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि टोल प्लाजा एनएच-139 के छतरपुर-हरिहरगंज फोरलेन खंड पर स्थित है।
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