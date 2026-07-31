Palamu News: केजी स्कूल में किया गया पौधारोपण
Palamu News: मेदिनीनगर में 'मां के नाम एक पेड़' अभियान के तहत शिक्षकों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम की शुरूआत जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य प्राचार्यों द्वारा की गई। उन्होंने वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही। इस वर्ष 150 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
Palamu News: मेदिनीनगर। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक वीणा रहमान, कुंदन कुमार, नुसरत अंजुम, संतोष कुमार विकास रंजन उपस्थित थेl में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शुक्रवार को परिसर में पौधारोपण किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अमृता सिंह, विद्यालय के प्राचार्य आशीष कुमार दुबे तथा विद्यालय की मैनेजर अनूप कौर के द्वारा पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि वृक्षों का महत्व वर्तमान परिप्रेक्षय में अति आवश्यक है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अमृता सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के विषय में सामूहिक जिम्मेवारी के रूप में लेने को कहा।
विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि इस वर्ष 150 पौधा लगाने का लक्ष्य है। शिक्षक वीणा रहमान, कुंदन कुमार, नुसरत अंजुम, संतोष कुमार, विकास रंजन आदि उपस्थित थी।
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