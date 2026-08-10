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Palamu News: दंगवार पिकेट परिसर में किया गया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: दंगवार में स्थित पुलिस पिकेट परिसर में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिकेट प्रभारी बीरेंद्र कुमार मेहता ने पौधारोपण की शुरुआत की और पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक पौधे लगाने की अपील भी की गई। इस कार्यक्रम में अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हुए।

Palamu News: दंगवार पिकेट परिसर में किया गया पौधारोपण

Palamu News: दंगवार पिकेट परिसर में किया गया पौधारोपण हुसैनाबाद। पलामू जिले के दंगवार स्थित पुलिस पिकेट परिसर में रविवार को पौधारोपण किया गया। पिकेट प्रभारी बीरेंद्र कुमार मेहता ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ पौधे का संरक्षण करने व उसे पेड़ बनाने का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की उन्होंने अपील भी की। इस क्रम में सुभाष कुमार रवि, मो महफूज आलम, बबलू कुमार, यासीम अंसारी आदि उपस्थित रहे।फोटो--दंगवार स्थित पुलिस पिकेट परिसर में रविवार को पौधारोपण करते प्रभारी

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