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Palamu News: पौधारोपण सह जल संरक्षण अभियान की हुई शुरूआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में पूर्व डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह ने पौधारोपण सह जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत सात हजार पौधे लगाए जाएंगे और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान एक माह तक चलेगा और इसमें सभी को भागीदारी करने की आवश्यकता है।

Palamu News: पौधारोपण सह जल संरक्षण अभियान की हुई शुरूआत

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। मेदिनीनगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह ने अपनी टीम के सहयोगियों के साथ एक माह तक चलने वाले पौधारोपण सह जल संरक्षण अभियान की शुरूआत शनिवार को सर्किट हाउस में किया।

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अभियान के उद्देश्य

उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि विगत छह सालों से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस कारण सात हजार फलदार, छायादार और ईमारती पौधा लगाया जाएगा और लोगों को घर-घर जाकर पौधा भी दिया जाएगा। साथ ही वर्षा का पानी या घर का पानी संरक्षण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।

सामाजिक दायित्व

उन्होंने पौधारोपण समाजिक दायित्व है। इसमें सभी को बढ़चढ़कर सहभागिता निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पौधा और जल संचयन दोनों में पारस्परिक संबंध है। एक दूसरे के बिना वातावरण अधूरा होता है।

अभियान की विस्तृति

उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाले अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, मंदिर, सार्वजनिक स्थलों पर पूरे जिले में पौधारोपण चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावे घर-घर जाकर भी लोगों को मांग के अनुरूप पौधा उपलब्ध कराएगें।

लोगों की सहभागिता

उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौधा लगाया जाएगा। वहां के आसपास के लोगों को पौधा संरक्षण करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही लोगों को अपने माता-पिता, बच्चों के नाम पर भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्राकृतिक विकास

प्रदीप कुमार सिन्हा ने कहा कि पौधा रोपण वातावरण एवं संस्कृति के विकास का वाहक है। इस कारण लोगों को पौधा लगाने और जल संचयन के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। इस अवसर पर दीनेश कुमार द्विवेदी, विनोद उदयपुरी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

पौधारोपण अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है?
पौधारोपण अभियान का नेतृत्व पूर्व डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह कर रहे हैं।
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