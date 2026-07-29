Palamu News: पंडवा में सहज कर्ता दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू
Palamu News: पंडवा में प्रखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रखंड प्रमुख गीता मेहता और बीडीओ अंजलि मेहता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
Palamu News: पंडवा, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार से ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख गीता मेहता और बीडीओ सह सीओ अंजलि मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाना तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड प्रमुख गीता मेहता ने कहा कि सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर ही प्रखंड का सर्वांगीण विकास संभव है। पंचायतों के विकास कार्यों को निर्धारित थीम के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य प्रखंडों के मुखियाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रतियोगी भावना के साथ कार्य कर अपने पंचायत और प्रखंड को विकास की नई पहचान दिलाने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनजागरुकता से जुड़े कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करने की भी अपील की।बीडीओ सह सीओ अंजलि मेहता ने कहा कि सरकार की ओर से संचालित प्रशिक्षण का लाभ उठाकर पंचायत प्रतिनिधि और कर्मी योजनाओं के बेहतर संचालन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का उपयोग विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर पूनम सिंह, बीपीआरओ प्रमोद सिंह, प्रखंड समन्वयक अमित कुमार चौबे, मुखिया रंजना कुमारी सिंह, कमला देवी, सिंधु देवी, सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक कुशुम लता कुमारी, कुशुम भारती, पंचायत सहायक, वार्ड सदस्य सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कर्मी उपस्थित थे।
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