Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: पंडवा में सहज कर्ता दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: पंडवा में प्रखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रखंड प्रमुख गीता मेहता और बीडीओ अंजलि मेहता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

Palamu News: पंडवा में सहज कर्ता दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

Palamu News: पंडवा, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार से ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख गीता मेहता और बीडीओ सह सीओ अंजलि मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाना तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड प्रमुख गीता मेहता ने कहा कि सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर ही प्रखंड का सर्वांगीण विकास संभव है। पंचायतों के विकास कार्यों को निर्धारित थीम के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य प्रखंडों के मुखियाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रतियोगी भावना के साथ कार्य कर अपने पंचायत और प्रखंड को विकास की नई पहचान दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सचिवों को ट्रेनिंग

उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनजागरुकता से जुड़े कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करने की भी अपील की।बीडीओ सह सीओ अंजलि मेहता ने कहा कि सरकार की ओर से संचालित प्रशिक्षण का लाभ उठाकर पंचायत प्रतिनिधि और कर्मी योजनाओं के बेहतर संचालन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का उपयोग विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर पूनम सिंह, बीपीआरओ प्रमोद सिंह, प्रखंड समन्वयक अमित कुमार चौबे, मुखिया रंजना कुमारी सिंह, कमला देवी, सिंधु देवी, सुनीता देवी, सुमित्रा देवी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक कुशुम लता कुमारी, कुशुम भारती, पंचायत सहायक, वार्ड सदस्य सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कर्मी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।