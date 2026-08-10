Palamu News: पुलिस जवान शशांक पांडेय के निधन से रेड़मा में शोक
Palamu News: झारखंड पुलिस के जवान शशांक पांडेय का निधन रेड़मा में शोक का कारण बन गया है। वे कई महीनों से बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद परिवार, मित्र और सहकर्मी शोक में डूब गए। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शशांक अपने पीछे एक परिवार छोड़ गए हैं।
Palamu News: पुलिस जवान शशांक पांडेय के निधन से रेड़मा में शोक मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड पुलिस के लातेहार जिला बल में कार्यरत शशांक पांडेय के निधन से रेड़मा स्थित परशुराम नगर में शोक की लहर है। शशांक पिछले कई माह से बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों, मित्रों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। शशांक पांडेय का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, जहां जिला बल के जवानों ने झारखंड पुलिस की ओर से अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस जवानों की अंतिम सलामी के दौरान माहौल गमगीन हो गया।
बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, मित्र और परिचित अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी।परिचितों के अनुसार, शशांक पांडेय मिलनसार और मस्तमौला स्वभाव के थे। वह लोगों के सुख-दु:ख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उनके व्यवहार के कारण मित्रों और आसपास के लोगों के बीच उनकी अलग पहचान थी। उनके असमय निधन पर मित्रों ने गहरा दुख जताया और इसे परिवार के साथ-साथ सभी परिचितों के लिए अपूरणीय क्षति बताया। शशांक अपने पीछे माता-पिता, पत्नी और छोटे भाई सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बाद में मेदिनीनगर के पंपूकल घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से पुलिस विभाग के साथ रेड़मा क्षेत्र में भी शोक व्याप्त है।
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