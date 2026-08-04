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Palamu News: वज्रपात की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के गोराडीह खास गांव में सोमवार को वज्रपात ने 57 वर्षीय प्रवीण राम को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के अनुसार, प्रवीण पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ने गए थे जब यह हादसा हुआ।

Palamu News: वज्रपात की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

Palamu News: मेदिनीनगर। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के गोराडीह खास गांव में सोमवार के दिन में वज्रपात के चपेट में आने से 57 वर्षीय प्रवीण राम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उपस्थित लोगों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए एमआरएमसीएच में भर्ती कराया गया जहां उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया पर बाद में बाद में परिवार के लोगों ने उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पाने के बाद एमआरएमसीएच स्थित टीओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया के बाद मंगलवार के दिन में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

एमआरएमसीएच स्थित टीओपी पुलिस पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र राजन कुमार के अनुसार सोमवार के दिन पूजा करने के लिए बेलपत्र तोड़ने जा रहे थे। उसी क्रम में वज्रपात की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए शहर के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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