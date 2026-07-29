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Palamu News: हरिहरगंज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: हरिहरगंज। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में बुधवार को महर्षि वेद व्यास  की जयंती

Palamu News: हरिहरगंज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई गई

Palamu News: हरिहरगंज। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में बुधवार को महर्षि वेद व्यास  की जयंती मनाई गई। स्कूल में  सुलेख एवं सामान्य ज्ञान  प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में उत्तीर्ण भैया-बहनों को मेडल व ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य विजयेंद्र प्रसाद ने बताया कि भैया-बहनों को महर्षि वेद व्यास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान परीक्षा में बेहतर करने वाले भैया-बहनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आचार्य मोहन ठाकुर, संजय कुमार सिंह, हंसराज गुप्ता, नीलिमा मेहता, कशिश कुमारी, प्रियंका कुमारी, सिनेमा कुमारी, विभा कुमारी, तान्या कुमारी, मनीषा कुमारी आदि उपस्थित थीं।

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