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Palamu News: अपग्रेडेड हाई स्कूल करसो के दो शिक्षकों से पूछा गया स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। जिला शिक्षा अधीक्षक सुभाष अनुराग एक्का ने चैनपुर प्रखंड के अपग्रेडेड हाई स्कूल के दो शिक्षक आलोक कुमार और दशरथ पासवान ने स्पष्टी

Palamu News: अपग्रेडेड हाई स्कूल करसो के दो शिक्षकों से पूछा गया स्पष्टीकरण

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला शिक्षा अधीक्षक सुभाष अनुराग एक्का ने चैनपुर प्रखंड के अपग्रेडेड हाई स्कूल के दो शिक्षक आलोक कुमार और दशरथ पासवान ने स्पष्टीकरण पूछा है। दो दिनों को विंदुवार स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीएसइ ने बताया कि दोनों शिक्षक मध्य विद्यालय के हैं, इस कारण उनके स्तर से स्पष्टीकरण पूछा गया है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं आने पर दोनों शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। करसो के ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों पर आरोप लगाया गया था कि दोनों शिक्षक स्कूल अवधि में शैक्षणिक कार्य छोड़कर वर्ग कक्ष में रिल्स देखते रहते हैं और सोते रहते हैं।

साथ ही आलोक कुमार स्थानीय होने के कारण दंबगई दिखाते हैं और स्कूल में राजनीति करते हैं। इस कारण स्कूल का माहौल खराब होता जा रह रहा है। सहायक शिक्षक करीब 26 साल से ही एक ही स्कूल में रहने के कारण मनमानी करते हैं। एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर जांच कराते हुए दोनों शिक्षकों को इस स्कूल से हटाने की मांग की थी,ताकि इस स्कूल में खराब हो रहे शैक्षणिक माहौल को बचाया जा सके। उपायुक्त को साक्ष्य के रूप में ग्रामीणों ने वीडियो और फोटो भी सौंपा था। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि इस मामले की जांच क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा भी कराया गया है, हालांकि अभी जांच रिपोर्ट उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं करेंगें, वैसे शिक्षकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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