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Palamu News: एरिया अफसर ने करसो के अपग्रेडेड हाई स्कूल की जांच की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के चैनपुर प्रखंड के करसो स्थित अपग्रेडेड हाई स्कूल में शिक्षकों आलोक कुमार और दशरथ पासवान के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की गई। शिक्षकों का व्यवहार बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, और रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को सौंपा जाएगा। ग्रामीणों ने उनकी लापरवाही के बारे में सबूत प्रस्तुत किए हैं।

Palamu News: एरिया अफसर ने करसो के अपग्रेडेड हाई स्कूल की जांच की

Palamu News: मेदिनीनगर। शिक्षा विभाग ने चैनपुर प्रखंड के करसो स्थित अपग्रेडेड हाई स्कूल के दो शिक्षक आलोक कुमार और दशरथ पासवान के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत के आलोक में शनिवार को जांच की गई। क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी साकेत तिवारी ने स्कूल में पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत काफी हद तक सही पाया है। आलोक कुमार, काफी लंबे समय से इसी स्कूल में हैं। स्कूल में एमडीएम का स्टॉक पंजी भी अपडेट नहीं था। ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों के विरूद्ध उपायुक्त से शिकायत की थी और उपायुक्त के साक्ष्य के तौर पर सीडी में दोनों शिक्षकों का वीडियो और फोटो भी दिया था।

ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ शिकायत की है कि करसो के उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षक आलोक कुमार एवं दशरथ पासवान के व्यवहार से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों को पढ़ाने के बजाए दोनों शिक्षक स्कूल में सोते रहते हैं और रिल्स देखकर टाइम पास करते हैं। स्कूल में गुटबाजी और राजनीति से शैक्षणिक वातावरण बिगड़ता जा रहा है।

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