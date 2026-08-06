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Palamu News: खाप कटैया के मिडिल स्कूल के प्रबंधन समिति गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: हरिहरगंज के खाप कटैया मिडिल स्कूल में प्रबंधन समिति का सफल चुनाव हुआ। रजनी देवी अध्यक्ष और सोनामती देवी उपाध्यक्ष चुनी गईं। चुनाव पंकज कुमार और विनय कुमार की देखरेख में हुआ। हेडमास्टर अर्जुन बैठा ने शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की पुष्टि की। प्रतिनिधियों में प्रतीमा गौरी, प्रवीण मिश्रा और बाल सांसद प्रतिनिधि रजनीकला कुमारी शामिल हैं।

Palamu News: खाप कटैया के मिडिल स्कूल के प्रबंधन समिति गठित

Palamu News: हरिहरगंज। पलामू जिले के हरिहरगंज शहर के खाप कटैया मिडिल स्कूल में बुधवार को प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ। चुनाव में अध्यक्ष रजनी देवी और उपाध्यक्ष सोनामती देवी चुनी गई है। चुनाव कराने आए पर्यवेक्षक शिक्षक पंकज कुमार और विनय कुमार की उपस्थिति में चुनाव कार्य संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सहिया बालमती देवी ने किया। स्कूल के हेडमास्टर अर्जुन बैठा ने बताया कि प्रबंधन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। अध्यक्ष रजनी देवी और उपाध्यक्ष सोनामती देवी चुनी गई है। शिक्षक प्रतिनिधि में प्रतीमा गौरी और प्रवीण मिश्रा चुने गये है। प्राधिकार सदस्य वार्ड पार्षद त्रिपुरारी राम को बनाया गया है।

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बाल सांसद प्रतिनिधि के पद पर रजनीकला कुमारी चुनी गई है।

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