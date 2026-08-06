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Palamu News: रेड रोज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पुलिस के कार्य को समझा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: विश्रामपुर में, रेड रोज पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शैक्षणिक भ्रमण के तहत विश्रामपुर थाना का दौरा किया। थाना प्रभारी ने बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था, और नागरिकों के अधिकारों की जानकारी दी। बच्चों को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, और आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस से संपर्क करने के तरीकों के बारे में भी बताया गया।

Palamu News: रेड रोज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पुलिस के कार्य को समझा

Palamu News: विश्रामपुर, प्रतिनिधि। नगर परिषद मुख्यालय कस्बे के रेड रोज पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने बुधवार को शैक्षणिक भ्रमण के तहत विश्रामपुर थाना का दौरा किया। थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा जरूरतमंदों की सहायता करना है। उन्होंने बच्चों को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस से संपर्क करने के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया। विद्यार्थियों ने थाना परिसर का भ्रमण कर पुलिस की कार्यशैली को समझने का प्रयास किया।

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