Palamu News: सावन में शिवभक्त यात्रियों को लेकर डालटनगंज स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी
Palamu News: बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि, रेलवे ने अभी तक अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलाईं हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिससे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि रेलवे की ओर से अब तक कोई अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलाई गई है, लेकिन नियमित ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डालटनगंज के स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया कि देवघर जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु शक्तिपुंज एक्सप्रेस, पलामू एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा बीडीएम ट्रेन का उपयोग करते हैं। इन ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
यात्रियों के सुरक्षित आवागमन और प्लेटफॉर्म पर सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे कर्मियों और सुरक्षा बलों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ नहीं है, लेकिन सावन के आगे बढ़ने के साथ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।स्टेशन प्रबंधक ने कहा कि देवघर की ओर जाने वाली ट्रेनों के प्रस्थान के समय विशेष निगरानी रखी जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित रूप से ट्रेन में सवार हो जाएं। जरूरत पड़ने पर ट्रेन को कुछ समय तक रोका भी जाता है और सभी यात्रियों के बैठ जाने के बाद ही रवाना किया जाता है। इधर पलामू जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बताया कि शिवभक्तों को सहुलियत दी जा रही है हालांकि सीधी बस सेवा अभी शुरू नहीं की गई है।
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