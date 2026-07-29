Palamu News: सामाजिक अंकेक्षण का कार्य शुरु
Palamu News: बुढ़ापाहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को सामाजिक अंकेक्षण किया गया। विद्यालय प्रधान और अंकेक्षण दल ने योजनाओं, विशेषकर मध्याह्न भोजन योजना की जानकारी ली। गुरुवार को विद्यालय में ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें सभी शिक्षक, छात्र और छात्राएं मौजूद थे।
Palamu News: बोलबा, प्रतिनिधि। प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुढ़ापाहार में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य बुधवार को किया गया। वही विद्यालय प्रधान बाबूलाल प्रसाद और अंकेक्षण दल के बुधराम खेस और सिकंदर महतो ने विद्यालय में चलाए जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। वही उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के बारे में भी बिस्तार से जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि गुरुवार को विद्यालय में ही ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। मौके पर सभी शिक्षको के साथ छात्र और छात्राएं उपस्थित थे। -
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