Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: आपसी विवाद में चली गोली, तीन घायल,चार के विरुद्ध मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: मेदिनीनगर में विवाद के दौरान गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में दिनेश राम और निखिल कुमार शामिल हैं। नikhिल कुमार की हालत गंभीर है, और उसे रांची रेफर किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Palamu News: आपसी विवाद में चली गोली, तीन घायल,चार के विरुद्ध मामला दर्ज

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर थाना क्षेत्र के कोयल नदी स्थित अग्रसेन भवन के समीप बुधवार देर शाम आपसी विवाद में गोली चलने से तीन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में भठ्ठी मोहल्ला निवासी दिनेश राम और पतरातू निवासी निखिल कुमार के नाम शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

ये भी पढ़ें:Palamu News: नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला, गोली व चाकूबाजी में तीन घायल

घायलों की स्थिति

डॉक्टर ने निखिल कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहीं तीसरे आकाश कुमार के हाथ में गोली लगने की चर्चा है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और उसके ठिकाने की भी जानकारी नहीं मिल सकी है।

पुलिस का बयान

शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के दौरान गोली चलने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि घायल निखिल कुमार मूल रूप से पतरातू का रहने वाला है और उसका ससुराल मेदिनीनगर में है। डॉक्टर के अनुसार दिनेश राम को पेट में दो गोली लगी है जबकि निखिल कुमार को तीन गोली लगने की बात कही जा रही है।

मामले की रिपोर्ट

इस संबंध में भठ्ठी मोहल्ला निवासी सूरज कुमार ने चैनपुर निवासी लकी पासवान, बारालोटा गेट निवासी अनुराग चंद्रवंशी, भठ्ठी मोहल्ला निवासी सुनीत चंद्रवंशी तथा आनंद कुमार रवि विरुद्ध शहर थाना में आवेदन देते हुए मामला दर्जकराया गया है। आवेदन के अनुसार पुराने विवाद को लेकर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

सम्पर्क में आये प्रश्न

मेदिनीनगर में गोलीबारी का कारण क्या था?
मेदिनीनगर में गोलीबारी का कारण आपसी विवाद बताया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।