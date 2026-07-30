Palamu News: आपसी विवाद में चली गोली, तीन घायल,चार के विरुद्ध मामला दर्ज

Palamu News: मेदिनीनगर में विवाद के दौरान गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में दिनेश राम और निखिल कुमार शामिल हैं। नikhिल कुमार की हालत गंभीर है, और उसे रांची रेफर किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर थाना क्षेत्र के कोयल नदी स्थित अग्रसेन भवन के समीप बुधवार देर शाम आपसी विवाद में गोली चलने से तीन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में भठ्ठी मोहल्ला निवासी दिनेश राम और पतरातू निवासी निखिल कुमार के नाम शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायलों की स्थिति डॉक्टर ने निखिल कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहीं तीसरे आकाश कुमार के हाथ में गोली लगने की चर्चा है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और उसके ठिकाने की भी जानकारी नहीं मिल सकी है।

पुलिस का बयान शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के दौरान गोली चलने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि घायल निखिल कुमार मूल रूप से पतरातू का रहने वाला है और उसका ससुराल मेदिनीनगर में है। डॉक्टर के अनुसार दिनेश राम को पेट में दो गोली लगी है जबकि निखिल कुमार को तीन गोली लगने की बात कही जा रही है।

मामले की रिपोर्ट इस संबंध में भठ्ठी मोहल्ला निवासी सूरज कुमार ने चैनपुर निवासी लकी पासवान, बारालोटा गेट निवासी अनुराग चंद्रवंशी, भठ्ठी मोहल्ला निवासी सुनीत चंद्रवंशी तथा आनंद कुमार रवि विरुद्ध शहर थाना में आवेदन देते हुए मामला दर्जकराया गया है। आवेदन के अनुसार पुराने विवाद को लेकर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।