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Palamu News: प्रधान लिपिक ने कार्यभार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के पलामू में राणा शाहाबाज खान ने सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रधान लिपिक थे। उन्होंने विभागीय कार्य को सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में बेहतर करने का वादा किया।

Palamu News: प्रधान लिपिक ने कार्यभार संभाला

Palamu News: मेदिनीनगर। पलामू के सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक के पद पर राणा शाहबाज खान ने बुधवार को योगदान कर लिया। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच)में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में विभागीय कार्य को बेहतर करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

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