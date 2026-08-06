Palamu News: प्रधान लिपिक ने कार्यभार संभाला
Palamu News: मेदिनीनगर के पलामू में राणा शाहाबाज खान ने सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रधान लिपिक थे। उन्होंने विभागीय कार्य को सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में बेहतर करने का वादा किया।
Palamu News: मेदिनीनगर। पलामू के सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक के पद पर राणा शाहबाज खान ने बुधवार को योगदान कर लिया। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच)में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में विभागीय कार्य को बेहतर करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।