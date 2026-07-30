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Palamu News: सड़क दुर्घटना में बेलवाटिका का युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में एक सड़क दुर्घटना में 30 वर्षीय आकाश कुमार राम गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक से जा रहे आकाश को पिकअप ने टकरा दिया, जिससे वह गंभीर चोट के साथ गिर गए। उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

Palamu News: सड़क दुर्घटना में बेलवाटिका का युवक घायल

Palamu News: मेदिनीनगर। सड़क दुर्घटना में बुधवार की शाम बेलवाटीका निवासी सूरज कुमार राम के पुत्र 30 वर्षीय आकाश कुमार राम गंभीर रूप से घायल हो गए । आसापास के लोगों ने घायल व्यक्ति को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच) पहुंचाया। एमआरएमसीएच स्थित पुलिस चौकी के विकास कुमार ने बताया कि निमिया स्थित कल्याण अस्पताल के पास बाइक से जा रहे आकाश को पिकअप ने टक्कर मार दिया। इससे मौके पर ही वह बाइक से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में ऑन ड्यूटी कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

घायल युवक के पिता ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिली है।

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