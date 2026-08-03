Palamu News: 1.86 लाख आबादी एक चिकित्सक के भरोसे, स्किल्ड स्टाफ की भी घोर कमी।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट से गुजर रही हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के 14 स्वीकृत पद हैं, ले
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के पांकी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में चिकित्सकों के 14 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. महेंद्र प्रसाद ही कार्यरत हैं। हाल ही में विभागीय तबादले के बाद डॉ. रेयाज के स्थानांतरण से अस्पताल एक डॉक्टर के भरोसे संचालित हो रहा है। सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. रेयाज के स्थानांतरण के बाद पांकी सीएचसी में केवल एक चिकित्सक बचे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा स्थिति में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है और बड़ी आबादी के लिए डॉक्टरों की शीघ्र नियुक्ति आवश्यक है।डॉ.
महेंद्र प्रसाद ने बताया कि अस्पताल पर 25 पंचायतों की लगभग 1.86 लाख आबादी निर्भर है। इसके अलावा तरहसी और आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टरों के साथ-साथ एक्स-रे तकनीशियन, ओटी असिस्टेंट तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के कई पद भी रिक्त हैं। डालटनगंज से पांकी की दूरी करीब 50 किलोमीटर होने के कारण गंभीर मरीजों को रेफर किए जाने पर समय भी अधिक लगता है। उन्होंने मरीजों के हित में सभी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की है।
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