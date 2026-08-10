Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: आज के कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: सावन की दूसरी सोमवारी के उपलक्ष्य में विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक और अनुष्ठान किए गए। इसके साथ ही पलामू समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास और प्रशासन संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

Palamu News: आज के कार्यक्रम

Palamu News: 1. सावन की दूसरी सोमवारी के उपलक्ष्य में विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक व अन्य अनुष्ठान का आयोजन। 2. पलामू समाहरणालय में उपायुक्त के नेतृत्व में विकास व प्रशासन संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।