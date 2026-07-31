Palamu News: एसडीएम ने अंचल कार्यालय व स्कूल का किया निरीक्षण
Palamu News: पाटन के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय ने मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 147 नामांकित छात्रों में से केवल 55 उपस्थित मिले। उन्होंने शिक्षकों को शैक्षणिक लापरवाही पर चेतावनी दी और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, छात्रों की उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की।
Palamu News: पाटन, प्रतिनिधि। मेदिनीनगर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय पांडेय ने गुरुवार को पाटन प्रखंड कॉलोनी स्थित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ आशीष कुमार, सीआई कन्हाई राम, राजश्व उपनिरीक्षक संजीव कुमार, पवन कुमार आदि से विवादित जमीनी अभिलेखों, दाखिल खारिज, जमाबंदी पंजी टू एवं भूमि समस्याओं से जुड़े अभिलेख की जानकारी ली। पाटन के कुंदरी करिवा पत्थर के पास आईआरबी बटालियन मुख्यालय के लिए आवंटित की गई 25 एकड़ जमीन से संबंधित जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीओ सह बीडीओ आशीष कुमार मौजूद थे। जांच में कक्षा 1 से 8 तक के 147 नामांकित छात्रों में केवल 55 छात्र उपस्थित मिले।
उपस्थिति पंजी में हाजिरी दर्ज नहीं होने और केवल डॉट का निशान लगाए जाने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई तथा स्वयं छात्रों की उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में जाकर छात्रों से पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछे, लेकिन अधिकांश छात्र संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। एसडीएम ने कक्षा सात और आठ के विद्यार्थियों को गणित एवं हिंदी व्याकरण पढ़ाया। उन्होंने प्रधानाध्यापिका सुलेखा बारा सोरेन सहित सभी शिक्षकों को शैक्षणिक लापरवाही पर कड़ी चेतावनी देते हुए शिक्षण व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।
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