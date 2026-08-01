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Palamu News: सावन महोत्सव में विद्यार्थियों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के विमला पांडेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल में सावन महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और सावन ऋतु के महत्व से जोड़ना था। कार्यक्रम में सामूहिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। शिक्षकों ने आयोजन को सफल बनाया और विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना की।

Palamu News: सावन महोत्सव में विद्यार्थियों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। विमला पांडेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल में शनिवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, प्रकृति एवं सावन ऋतु के महत्व से जोड़ना तथा उनकी रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम की शुरुआत शिव वंदना के साथ हुई। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने मनमोहक सामूहिक नृत्य, संगीत प्रस्तुति, एवं वर्षा ऋतु पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। संपूर्ण विद्यालय परिसर सावन की हरियाली, रंग-बिरंगी सजावट और उल्लासपूर्ण वातावरण से सराबोर रहा। विद्यार्थियों के उत्साह, अनुशासन एवं रचनात्मकता ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक रजनी प्रिया,मनोज कुमार झा,आराधना प्रकाश, निधि कुमारी एवं अन्य सभी शिक्षकों ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई।

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प्राचार्य ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं सहयोगी शिक्षकों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया।

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