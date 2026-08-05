Palamu News: नामुदाग में खाली पड़े मकान में चोरी
Palamu News: छतरपुर के नामुदाग गांव में चोरों ने राजीव रंजन सिंह के घर में प्रवेश किया और आठ लाख के जेवर तथा 13 लाख से अधिक की संपत्ति चुरा ली। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि जब वह घर पहुंचे तो दरवाजे टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था।
Palamu News: छतरपुर। नौडीहा थाना क्षेत्र के नामुदाग गांव में चोरों ने मुख्य द्वार का दरवाजा तोड़कर आठ लाख के जेवर नगद समेत 13 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर निकल भागे हैं। नामुदाग गांव से राजीव रंजन सिंह उर्फ मिंकू सिंह के घर से अज्ञात चोरों ने तेरह लाख से अधिक के जेवर और नगद ले कर फरार हो गया। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तकनीकी और मानवीय अनुसंधान शुरू कर दी गयी है। पीड़ित ने नगद और जेवर की चोरी किए जाने की जानकारी दी है। भुक्तभोगी मिंकू सिंह ने कहा कि हम सभी पूरे परिवार छतरपुर रहते हैं।
बुधवार की सुबह जब वे घर पर पहुंचे तो देखा कि मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ है। जब घर के अंदर पहुंचा तो सभी कमरों के दरवाजे टूटे हुए हैं, असामान बिखरे हुए हैं। गोदरेज समेत सभी सामग्री बिखरे पड़े हैं। चोरों ने खाली मकान समझकर इत्मीनान से पूरे घर में उत्पात मचाई है और गोदरेज में पड़े जेवर सहित नगर लेकर फरार हो गए।
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