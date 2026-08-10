Palamu News: जमीन और पैतृक संपत्ति के विवाद में बढ़ रही हिंसक घटनाएं मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिले में जमीन और पैतृक संपत्ति के विवाद में हिंसक घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। रविवार को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा गांव में घर के बंटवारे को लेकर हुए खूनी संघर्ष, यह घटना बताती है कि समय पर विवादों का समाधान नहीं होने पर संपत्ति संबंधी विवाद गंभीर अपराध का रूप ले सकते हैं। जिले में जमीन विवाद से जुड़े मामलों में राजस्व और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत महसूस की जा रही है। विवादित जमीनों की पहचान, सीमांकन, दाखिल-खारिज और बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन से तनाव कम किया जा सकता है।

संवेदनशील मामलों में पुलिस की निगरानी और दोनों पक्षों के बीच प्रशासनिक स्तर पर मध्यस्थता भी जरूरी है। विवाद हिंसा में बदलने से पहले हस्तक्षेप की प्रभावी व्यवस्था बनाना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।पलामू जिले में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावट प्रत्येक बुधवार को जन समाधान शिविर लगाकर आम लोगों की समस्याओं का निदान की पहल करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में जमीन विवाद से संबंधित मामले आते हैं। इस गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक शनिवार को प्रखंड सह अंचल में भी जन समाधान शिविर लगाने की पहल की जा रही है। फिर भी जमीन और पैतृक संपत्ति के विवाद में हिंसक घटनाएं पलामू के सामाजिक कार्यकर्ताओं रंजन कुमार दूबे, शत्रुघ्न कुमार शत्रु आदि ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को तत्परता के साथ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन स्तर पर जमीन विवाद के मामले का निष्पादन शीघ्र करने की जरूरत है।