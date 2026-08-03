Palamu News: पलामू में शहर से लेकर गांव तक कई सड़कों की स्थिति खराब, बारिश का पानी भरने से बढ़ी दुर्घटना

Palamu News: पलामू जिले में बारिश के चलते सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे हैं और कई गांव पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। हादसों में वृद्धि हो रही है और लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण कार्य रुकने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

Palamu News: मेदिनीनगर, हिन्दुस्तान टीम। पलामू जिले में बारिश के बीच सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कहीं प्रखंड कार्यालय तक जाने वाली सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, कहीं आजादी के 79 साल बाद भी गांव पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं, तो शहर में पेयजल पाइपलाइन व नाली निर्माण के लिए खोदकर छोड़ी गई सड़कें दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। मेदिनीनगर सिटी में सड़कों की स्थिति काफी बदतर हो गई है।

सड़कों की स्थिति रामगढ़ प्रखंड में कुटी मोड़ से हुटार तक की सड़क निर्माण शुरू कराया गया था परंतु काम रोक दिए जाने के कारण आम लोग परेशान हैं। जिला पार्षद प्रमोद सिंह ने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने सड़क की बदतर स्थिति को लेकर परेशानी साझा किया। मेदिनीनगर के नगर आयुक्त रंजीत कुमार लाल ने भी स्वीकार किया कि सिटी में नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे की स्थिति काफी खराब हो गई है। निदान की दिशा में पहल की जा रही है।

मुख्य सड़कें प्रभावित विश्रामपुर अनुमंडल के उंटारी प्रखंड कार्यालय तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क सबसे अधिक प्रभावित मार्गों में शामिल है। चेचरिया रेलवे फाटक से दवाड, प्रखंड कार्यालय, विद्युत ग्रिड होते हुए थाना के समीप मुख्य सड़क से जुड़ने वाले इस मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। लोगों का कहना है कि चेचरिया फाटक बंद रहने पर अधिकांश ट्रक और भारी वाहन इसी बाईपास मार्ग से गुजरते हैं। सड़क पर बढ़ते दबाव और समय पर मरम्मत नहीं होने से इसकी हालत लगातार खराब होती गई है। सावन माह में प्रतिदिन शिव संपत धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

पक्की सड़क की मांग इधर विश्रामपुर प्रखंड की तोलरा पंचायत के केवाल टोला सहित दर्जनों गांव आज भी पक्की सड़क से वंचित हैं। तोलरा के पंचायत मुखिया सह मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रोहित तिवारी ने उपायुक्त को आवेदन देकर कधवन से केवाल टोला तक सड़क निर्माण कराने की मांग की है। निजी जमीन विवाद के कारण वर्षों से सड़क अधूरी पड़ी है। बरसात में यह मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और ग्रामीणों का आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। हरिहरगंज सिटी में बेलौदर मोड़ से खाप कटैया-कोसडीहरा रोड, थाना के पास महावीर मंदिर से डाकबंगला रोड जर्जर है। पिपरा प्रखंड में तेंदुई से भागा जाने वाली सड़क तथा हरिहरगंज प्रखंड में कोकरो गांव जाने वाली सड़क काफी खराब है। कटैया मोड़ से वनसप्ती व सरसोत होते हुए डुमरिया की ओर जाने वाली सड़क भी खराब है। सतबरवा प्रखंड में ठेमा मोड़ से ठेमी स्कूल तक की सड़क, मेला टाड़ से करमा तक की सड़क खराब है।